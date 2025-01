City heiß auf Eintracht-Star! 60 Millionen schon im Winter?

Verliert Bundesligist Eintracht Frankfurt seinen Star-Stürmer noch in diesem Winter? Wie Sky berichtet, befindet sich Omar Marmoush in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Premier-League-Klub Manchester City - und der Ägypter soll offen sein für einen sofortigen Transfer nach England.

Laut des Berichts bietet City dem 25-Jährigen einen Vertrag bis 2029 oder 2030. Teammanager Pep Guardiola will den Angreifer offenbar unbedingt verpflichten. Die Kosten für Marmoush würden wohl etwa zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegen, Gespräche zwischen den Klubs sollen starten, sobald sich City mit der Spielerseite geeinigt hat. In Frankfurt besitzt Marmoush noch einen Kontrakt bis ins Jahr 2027.

Eintracht-Boss lässt Hintertür für Abgang offen

Außergewöhnliches hat Marmoush in der laufenden Spielzeit bereits geleistet: Mit 13 Treffern in 15 Bundesligapartien hat er entscheidenden Anteil daran, dass die Eintracht sich derzeit als Tabellendritter berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Champions League machen darf. Insgesamt erzielte Marmoush in 24 Pflichtspielen 18 Tore.