Medien: Leipzig vor erstaunlichem Transfer-Coup

Die Sachsen sollen demnach eine Sockelablöse von 50 Millionen Euro an Paris Saint-Germain zahlen, um den bislang ausgeliehenen Niederländer an sich zu binden. Der 21-Jährige soll einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Xavi wird wohl zu Leipzigs Rekordzugang

In seiner ersten Saison bei RB hatte Xavi Simons mit zehn Toren und 15 Vorlagen in 43 Pflichtspielen voll überzeugt. In der laufenden Spielzeit kommt er auf fünf Treffer und vier Assists in 17 Partien, fehlte jedoch auch wochenlang wegen einer Sprunggelenksverletzung.