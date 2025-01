Medien: St.-Pauli-Fans sorgen für Polizeieinsatz an AfD-Stand

Nach Informationen der Heidenheimer Zeitung brüllte "eine größere Gruppe" schwarz gekleideter Fans Parolen wie "Nazischweine" in Richtung des Stands.

Nach Informationen der Heidenheimer Zeitung brüllte "eine größere Gruppe" schwarz gekleideter Fans Parolen wie "Nazischweine" in Richtung des Stands.

Fußballfans des FC St. Pauli haben vor dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim offenbar für einen Zwischenfall in der Nähe eines AfD-Wahlwerbungsstands gesorgt. Nach Informationen der Heidenheimer Zeitung brüllte "eine größere Gruppe" schwarz gekleideter Fans Parolen wie "Nazischweine" in Richtung des Stands. Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt von Heidenheim.