Bundesliga: „Mit Sabber im Mund“ zur BVB-Rettung?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe er erfahren, dass er Nuri Sahin ersetzen wird, die Borussia hatte dessen Freistellung am Mittwochmorgen verkündet. Es sei eine „sehr, sehr kurze Zeit“ zur Vorbereitung, sagte Tullberg, es gehe vor allem darum, „Energie in die Mannschaft zu bekommen, damit sie befreit Fußball spielt“.

BVB-Rettung: Das ist der Ansatz von Tullberg

Tullberg hatte Sahin ersetzt, nachdem der BVB alle vier Spiele des neuen Jahres verloren hatte, zuletzt am Dienstag in der Champions League beim FC Bologna (1:2). Als langfristiger Nachfolger wird momentan vor allem Niko Kovac gehandelt, am Freitag berichtete Sky auch über ein mögliches Dortmunder Interesse an Urs Fischer.