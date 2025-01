Bundesliga: Gladbach kassiert bittere Schmach

Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl setzte sich mit 5:1 (1:0) gegen die Fohlen durch, die ohne ihren erkrankten Toptorjäger Tim Kleindienst auskommen mussten. „Wir wurden heute ordentlich überfahren“, musste der Gladbacher Robin Hack nach dem Spiel am Sky-Mikrofon konstatieren.

Bundesliga: Früher Wind-Elfer leitet Torfestival ein

Jonas Wind (3.) sorgte per Foulelfmeter für einen Wolfsburger Blitzstart, Joakim Maehle (60.), Maximilian Arnold (75.) und Lukas Nmecha (84. und 87.) legten nach. Kurz vor Schluss traf Shio Fukuda (89.) für Gladbach.

Der VfL kann nun mit Rückenwind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Bayern München reisen. Die Gladbacher fingen sich nach dem frühen Nackenschlag zwar schnell, in Abwesenheit des Nationalstürmers Kleindienst, der aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden ausfiel, fehlte jedoch die letzte Durchschlagskraft. Die Fohlen sind ebenfalls am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim aktuellen Champion Bayer Leverkusen gefordert.