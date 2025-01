Nach "Enttäuschung" in der CL: Hoeneß "spürt viel Motivation"

Stammkeeper Alexander Nübel könnte gegen Borussia Mönchengladbach in die Startelf zurückkehren. Zwei Stammspieler fehlen derweil.

Stammkeeper Alexander Nübel könnte gegen Borussia Mönchengladbach in die Startelf zurückkehren. Zwei Stammspieler fehlen derweil.

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart geht nach dem Aus in der Champions League mit viel Motivation in das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr).