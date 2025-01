Brisante Schiri-Ansetzung für den BVB

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird am Freitagabend nach fast zwei Jahren wieder ein Spiel von Borussia Dortmund pfeifen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, leitet der 40-Jährige das Topduell des BVB gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/ DAZN und Sat.1 ).

Pikant, dass Stegemann direkt so ein Spitzenspiel in Dortmund als erstes Spiel nach seiner langen BVB-Pause bekommt.

Das bislang letzte Spiel des Referees mit BVB-Beteiligung im April 2023 hatte für großes Aufsehen gesorgt und sogar Morddrohungen für Stegemann nach sich gezogen: Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) war der Elfmeter-Pfiff nach einem Foul an BVB-Stürmer Karim Adeyemi ausgeblieben, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde.