Neuer Bayern-Vertrag: Ausstiegsklausel für Musiala?

In den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung von Nationalspieler Jamal Musiala beim Fußball-Rekordmeister Bayern München könnte eine mögliche Ausstiegsklausel eine entscheidende Rolle spielen. Wie die Sport Bild berichtet, soll der erste Vertragsentwurf der Musiala-Seite einen solchen Passus enthalten, die Klausel soll angeblich bei 175 Millionen Euro liegen. Laut Informationen des Magazins soll der Entwurf als Diskussionsgrundlage für den weiteren Poker dienen.

Musiala (21) besitzt in München noch einen bis 2026 gültigen Vertrag, der Klub will schnellstmöglich verlängern und soll einer Ausstiegsklausel negativ gegenüberstehen. Laut Sport Bild soll eine solche zwar kein absolutes K.o.-Kriterium für Musiala sein, in Kombination mit der Vertragslaufzeit könnte sie jedoch ein Knackpunkt werden. Je länger das neue Arbeitspapier läuft, desto wichtiger wäre eine „Exit-Option“ für den Dribbelkünstler.