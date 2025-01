Neustart für Bayern-Juwel: "Er braucht noch Zeit"

Der FC Bayern verleiht Offensiv-Hoffnung Nestory Irankunda zum Grasshopper Club Zürich in die Schweiz. Das deutsche Trainer-Duo erklärt SPORT1, was sie sich von dem Australier versprechen.

Das 18 Jahre alte Top-Talent Nestory Irankunda verlässt den FC Bayern München im Winter vorerst, die Münchener verleihen ihn bis zum Saisonende an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich. Der australische Offensivspieler, im vergangenen Sommer von Adelaide United zu Bayern gewechselt war, trifft in Zürich auf den deutschen Trainer Tomas Oral und Assistent Michael Henke, langjähriger Co von Ottmar Hitzfeld bei Bayern und vorher in Dortmund. SPORT1 hat mit beiden gesprochen, was sie sich von Irankunda erhoffen.