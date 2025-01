Champions League: "Wir sind nicht Ajax oder Barcelona"

Vor dem letzten Spieltag der Ligaphase in der Champions League will der BVB nicht nach rechts oder links schauen. Mike Tullberg beschwört den Arbeiterfußball.

Borussia Dortmund beschwört in der Krise den Arbeiterfußball. „Wir sind nicht Ajax oder Barcelona. Wir sind der BVB. Es ist kein Zufall, dass wir hier das Sondertrikot Kohle und Stahl hatten“, sagte Interimstrainer Mike Tullberg vor dem letzten Spiel der Ligaphase in der Champions League gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Es gehe zwar „nicht nur um Mut, Leidenschaft und Herz. Aber für diese Tugenden steht der Verein.“