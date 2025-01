Nierenquetschung: Bayern muss auf Peretz verzichten

Der israelische Nationaltorhüter wird am Donnerstag genauer untersucht.

Rekordmeister Bayern München muss beim Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga auf seinen Ersatztorwart verzichten. „Daniel Peretz hat sich im Training eine Nierenquetschung zugezogen. Morgen folgen weitere fachärztliche Untersuchungen“, teilte der Tabellenführer am Mittwoch mit. Wie lange der israelische Nationaltorhüter ausfällt, blieb zunächst offen, ein Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) scheint jedoch ausgeschlossen.