Norweger Hauge verlässt Frankfurt endgültig

Offensivspieler Jens Petter Hauge verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt endgültig. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, wechselt der Norweger fest zu seinem Jugendverein FK Bodo/Glimt. Der 25-Jährige war bereits seit Januar 2024 in seine Heimat ausgeliehen gewesen. Dort hatte er in der zurückliegenden Saison acht Tore zum Gewinn der norwegischen Meisterschaft beigetragen.