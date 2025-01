Offiziell: Kölns Urbig wechselt zu den Bayern

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat mit sofortiger Wirkung U21-Nationatorhüter Jonas Urbig verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Spitzenreiter am Montagabend bekannt. Urbig wechselt vom Zweitligisten 1. FC Köln nach München und erhält einen Vertrag bis 2029. Angaben zur Ablösesumme machten die Bayern nicht, Medienberichten zufolge soll sich diese bei acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 3,5 Millionen belaufen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jonas Urbig einen weiteren Transfer mit Blick auf die Zukunft umsetzen konnten. Er ist einer der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball, sehr ehrgeizig und hat riesiges Potenzial“, sagte Sportdirektor Christoph Freund: „Jonas ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zum Spielstil des FC Bayern passt.“ Der FC Bayern sei „einer der größten Vereine der Welt“, sagte Urbig: „Mein Ziel ist es, jeden Tag professionell an mir zu arbeiten und mich in unserer Torwart-Gruppe um Manuel Neuer beständig weiterzuentwickeln.“

Urbig hatte seinen Stammplatz in einer für die Kölner kritischen Phase im Herbst an Marvin Schwäbe verloren und war seither nur zweiter Mann. Nach Tom Bischof, der im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim an die Säbener Straße wechseln wird, ist der 21-Jährige das zweite deutsche Top-Talent, dass sich in diesem Winter für eine Zukunft in München entschieden hat.