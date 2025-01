Pleite für Bremen - Essende lässt Augsburg jubeln

Werder macht das Spiel, kann aber auch das dritte Spiel des Jahres nicht gewinnen. Augsburg feiert den zweiten Sieg in Serie.

Nächster Rückschlag für die Europapokal-Träume: Werder Bremen bleibt im Jahr 2025 nach einer unglücklichen Vorstellung weiter sieglos. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner verlor zum Abschluss des 18. Spieltags verdient mit 0:2 (0:2) gegen den effizienten FC Augsburg und verpasst so den Sprung auf einen Europapokal-Platz. Samuel Essende (5. und 45.+1) schockte die Grün-Weißen am Sonntagabend mit einem Doppelpack, Werder machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten und patzte in den entscheidenden Momenten.