Pyrotechnik und Banner: Frankfurt-Fans sorgen für Spielunterbrechung

Unmittelbar nach der Halbzeitpause begann es im Gästeblock rot aufzuleuchten, starker Nebel bedeckte daraufhin das Spielfeld am Millerntor. Schiedsrichter Harm Osmers sah sich gezwungen, die Partie zu unterbrechen, der Spielbetrieb konnte erst nach gut zwei Minuten wieder fortgesetzt werden.

Eintracht droht die nächste Geldstrafe

Einmal mehr waren es die Frankfurter Fans, die negativ auffielen. Der Verein muss mit der nächsten hohen Geldstrafe aufgrund von Pyro-Vergehen rechnen. Bereits in der zurückliegenden Saison 2023/24 wurden gegen die Hessen immer wieder Geldstrafen verhängt , in Summe 918.950 Euro - nationaler Höchstwert.

Neben der Pyrotechnik tauchte im Gästeblock auch eine Vielzahl an Bannern auf. Darauf stand mitunter geschrieben „CBD statt CSD!“ und „Eure Toleranz endet an der Spitze der Impfnadel“. Die Plakate waren wohl ein Affront an die Fans von St. Pauli, eine Fanszene, die sich politisch eher mit der linken Ideologie identifiziert.