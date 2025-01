RB Leipzig triumphiert in Testspiel mit 10:0

Mit Rückkehrer Xavi Simons als Doppel-Torschützen hat sich RB Leipzig für den Restart in der Fußball-Bundesliga warmgeschossen. Im Testspiel gegen den chancenlosen tschechischen Drittligisten FK Banik Most-Sous setzte sich das Team von Trainer Marco Rose am Montag deutlich mit 10:0 (6:0) durch.

Leipzig will zurück in die Erfolgsspur

Der niederländische Nationalspieler Xavi hatte sich Ende Oktober im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) am linken Sprunggelenk verletzt und war seither schmerzlich vermisst worden. Auch Raum war vor dem Jahreswechsel länger ausgefallen.

Für den Bundesliga-Vierten steht am 12. Januar gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Nach einem schwachen November mit fünf Niederlagen und einem Remis waren die Leipziger vor der Weihnachtspause zumindest national wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.