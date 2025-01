Bundesliga-Superstar vor Comeback

Hoffnungsträger Xavi Simons ist bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum Start in das neue Jahr ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Der niederländische Nationalspieler, der sich Ende Oktober im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) am linken Sprunggelenk verletzt hatte , war beim öffentlichen Trainingsauftakt der Leipziger am Donnerstag erstmals wieder mit dabei. Auch Nationalspieler David Raum kehrte nach einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ins Mannschaftstraining zurück.

"Darauf haben wir lange gewartet und hingefiebert", sagte Trainer Marco Rose in einer Medienrunde. Es sei jedoch klar, dass Xavi und Raum "noch nicht bei 100 Prozent sind", so Rose.

Für den Bundesliga-Vierten steht am 12. Januar gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Nach einem katastrophalen November mit fünf Niederlagen und einem Remis waren die Leipziger vor der Weihnachtspause zumindest national wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. „Wir sind weiter im Kampfmodus, mit einem sehr kleinen Kader“, sagte Rose: „Wir müssen sehen, dass wir gut aus den Startlöchern kommen.“