Ricken schützt Sahin und kritisiert Spieler scharf: "Unwürdig"

Nach dem Tiefschlag bei Holstein Kiel hat Lars Ricken in scharfen Worten Kritik an den Spielern von Borussia Dortmund geübt und Trainer Nuri Sahin den Rücken gestärkt. Eine Diskussion um Sahin „brauchen wir gar nicht zu führen“, sagte der Sport-Geschäftsführer nach dem 2:4 (0:3) bei Holstein Kiel bei Sky. Der Trainer stehe nicht zur Disposition, vielmehr müssten sich die Spieler hinterfragen.

Unterstützung bekam Sahin auch aus der Mannschaft. „Es liegt nicht am Trainer, wir Spieler sind dafür verantwortlich“, sagte Kapitän Emre Can. Sahin und Co. hätten immer einen Matchplan, aber „wir kriegen es nicht hin. Wir können so nicht Fußball spielen“, sagte er: „Das hat was mit Ehre zu tun. Bei allem Respekt vor Kiel.“