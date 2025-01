Rolfes: "Haben in jedem Wettbewerb Titelchancen"

SID 08.01.2025 • 17:58 Uhr In der Meisterschaft, im Pokal, sogar in der Königsklasse - Simon Rolfes sieht für Bayer Leverkusen in allen drei Wettbewerben Möglichkeiten auf einen großen Coup. Der Geschäftsführer Sport lebt das große Selbstvertrauen bei der Werkself vor.

In der Meisterschaft, im Pokal, sogar in der Königsklasse - Simon Rolfes (42) sieht für Bayer Leverkusen in allen drei Wettbewerben Möglichkeiten auf einen großen Coup. „Realistisch haben wir in jedem Wettbewerb Titelchancen“, sagte der Geschäftsführer des Doublegewinners bei RTL/ntv vor dem Bundesliga-Restart: „Beim Titelgewinn musst du immer da sein, in der Bundesliga, im Pokal, in der Champions League. Wir haben die Energie und die Bereitschaft dafür, alles dafür zu geben.“

Die Werkself startet am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) mit einem Topspiel bei Borussia Dortmund ins neue Jahr und will an die starken Leistungen vor der kurzen Winterpause anknüpfen. „Wir wollen gewinnen, auch in Dortmund“, sagte Rolfes, dessen Team aktuell vier Punkte Rückstand auf Meisterfavorit Bayern München hat: „Wir haben die Ambition und den Willen, in Dortmund zu gewinnen. Das treibt uns an, unser Wille, die volle Spannung am Freitag.“

„Die Titelgier ist wieder da“

Er spüre erneut großen Hunger auf Erfolge im Team von Trainer Xabi Alonso, fügte der frühere Nationalspieler an. „Ja, die Titelgier ist wieder da“, sagte Rolfes: „Diese Vorfreude, jedes Spiel zu gewinnen, immer auf Sieg zu spielen. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und wird uns dieses Jahr auch wieder auszeichnen.“