Rose gehen die Stürmer aus: "Wir haben uns was einfallen lassen"

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten RB Leipzig gehen zum wiederholten Mal in dieser Saison die Optionen aus - dieses Mal im Angriffszentrum. „Wir sind nicht mit gesunden und einsatzfähigen Offensivspielern gesegnet. Von daher stellt sich das fast von alleine auf“, sagte der 48-Jährige vor dem Spiel beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ). Er habe sich aber „etwas einfallen lassen“.

Rose ärgert sich über Openda-Platzverweis

Und auch das Talent Arthur Vermeeren bleibt RB erhalten. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, wurde die im Sommer mit Atletico Madrid vereinbarte Kaufpflicht aufgrund der entsprechenden Anzahl an Einsätzen aktiviert, der 19-Jährige besitzt nun einen Vertrag bis 2029.

Auch ohne echten Neuner soll in Bochum zum Rückrundenstart der nächste Dreier her. Doch Rose warnte: „Wir wissen alle, wie schwer es in Bochum ist.“ Im Ruhrpott erwarte den Favoriten ein „enges, kleines Stadion, ein gewisser Aufwärtstrend und Glaube an den Klassenerhalt“.