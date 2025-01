Rückschlag für Bayer-Star! Ausfall im Kracher droht

Beim Nigerianer habe es „einen kleinen Rückschritt in der Rehaphase“ gegeben, teilte Bayer am Rande des Testspiels gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag mit. Ein Einsatz von Boniface beim Kracher-Auftakt des Meisters nach der Weihnachtspause bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) ist damit unwahrscheinlich.