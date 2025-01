Schalke wollte Jamal Musiala holen - woran der Wechsel scheiterte

Da dürfte es die Fans der Königsblauen umso mehr schmerzen, dass ihr Verein vor einigen Jahren offenbar vergeblich um einen der aktuell größten deutschen Stars buhlte. Laut Bild erhielten die Schalker im Frühjahr 2019 den Hinweis, dass ein Chelsea-Talent zurück nach Deutschland wechseln will. Gemeint war der damals 16-jährige Jamal Musiala .

Die Bosse aus der Knappenschmiede führten den Offensivspieler in ihren Scouting-Listen weit oben und nahmen Anlauf für einen möglichen Transfer. So wurde der Berater nach Gelsenkirchen eingeladen, um ernsthaftes Interesse zu signalisieren und einen möglichen Wechsel zu besprechen.

Schalke wollte Musiala holen

Demnach hatten die Verantwortlichen seinerzeit erfahren, dass die Mutter von Musiala, Carolin, aus privaten Gründen und wegen des damals anstehenden Brexits in die Bundesrepublik zurückkehren wollte. Zuvor hatte sie bei einem US-Unternehmen in London gearbeitet.

Doch bereits an dieser Stelle tat sich für die Schalker der erste Haken auf. So wollte die Familie Musiala nach Süddeutschland. Anmerkung: Jamal Musiala wurde in Stuttgart geboren.