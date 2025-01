Schicksal eines Pendlers: Das Rätsel um Florian Wirtz

Warum postete der deutsche Fußball-Meister bei X am Freitagabend zunächst die falsche Aufstellung - mit Wirtz? Und: Warum eigentlich sprachen die Verantwortlichen selbst nach dem Abpfiff noch von „etwas Internem, das auch intern bleiben wird“? Warum sagten sie nicht einfach, was war?

Das taten sie am Ende doch noch. Xabi Alonso verkündete des Rätsels Lösung kurz vor Mitternacht während der Pressekonferenz in englischer Sprache, um nicht missverstanden zu werden. „Nein, nein“, sagte der Spanier und ließ die Luft raus - eine Disziplinlosigkeit sei es nicht gewesen. Im Gegenteil, der Nationalspieler sei unschuldig: „Er stand klassisch auf einer Kölner Brücke im Stau, die immer Probleme macht.“

Wirtz und Palacios steckten schlicht fest wie viele andere Pendler, sie schafften es nicht rechtzeitig und reisten am Ende direkt nach Dortmund. Und Alonso? Der Trainer fühlte sich „unwohl“, er wollte für seine „Ruhe“ keine Spieler aufbieten, die er nicht zuvor exakt taktisch eingewiesen hatte. Wirtz wechselte er in der 63. Minute ein, Palacios in der Schlussphase.