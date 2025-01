Schon dritter Klub: Wolfsburg verleiht Franjic weiter

Der Kroate Bartol Franjic spielt in der Rückrunde wieder in seiner Heimat.

Der Kroate Bartol Franjic spielt in der Rückrunde wieder in seiner Heimat.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspieler Bartol Franjic weiterverliehen. Wie die Niedersachsen am Samstag mitteilten, verlässt der Kroate Schachtar Donezk aus der Ukraine und setzt seine Leihe in der Heimat bei Dinamo Zagreb fort.

In der Vorsaison hatte Franjic bereits für Darmstadt 98 gespielt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Franjic kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wolfsburg hatte den 24-Jährigen im Sommer 2022 für rund 7,5 Millionen Euro aus Zagreb verpflichtet.

Nach einer Saison in der Autostadt mit nur sechs Pflichtspieleinsätzen verlieh der VfL den Sechser für eine Saison an den damaligen Bundesliga-Aufsteiger aus Darmstadt, nun soll er bei Dinamo zu alter Stärke zurückfinden. In Wolfsburg besitzt Franjic noch einen Vertrag bis Sommer 2027.