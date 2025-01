"Schon länger ein Thema": BVB-Krise überrascht Hummels nicht

Rio-Weltmeister Mats Hummels schaut voller Sorge auf die angespannte Situation von Borussia Dortmund - die Probleme sind laut dem langjährigen Borussen allerdings nicht neu. „Manche Dinge sieht man ja auch schon kommen“, sagte der 36-Jährige vor dem Europa-League-Spiel mit AS Rom gegen Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL+) im Gespräch mit RTL und ntv über die Lage des BVB. Nach der Entlassung von Nuri Sahin kriselt es in Dortmund nicht nur auf dem Feld gewaltig.

Hummels hatte den BVB im Sommer verlassen und war nach seinem Wechsel nach Italien zunächst selbst in die Krise gerutscht. Seine Anfangszeit bei der AS Rom sei „einfach komplett skurril“ verlaufen, sagte Hummels, der unter Trainer Ivan Juric nicht zum Zug gekommen war. „Wenn das so weitergelaufen wäre, wäre das keine Geschichte bis zum Sommer geblieben. Dann wären auf jeden Fall andere Dinge passiert“, so Hummels. Doch der Weltmeister von 2014 blieb und kämpfte. Inzwischen ist Hummels unter Jurics Nachfolger Claudio Ranieri Stammspieler.