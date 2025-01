Spieler des Tages: Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05)

Der Samstagnachmittag, an dessen Ende Jonathan Burkardt auf dem Zaun gemeinsam mit den Mainzer Fans den zumindest vorübergehenden Sprung auf einen Champions-League-Platz feiern sollte, begann ganz und gar nicht gut für den 24-Jährigen.

Der Rekordmann ist noch nicht bei 100 Prozent

Erst nach dem Abschlusstraining war entschieden worden, dass Burkardt nach seiner vor Weihnachten erlittenen Oberschenkelverletzung in der Startelf stehen würde. In den vergangenen Tagen konnte er „Gas geben“ und habe „sich sehr wohl gefühlt“, versicherte der Stürmer.

Eine kluge Entscheidung. Denn was noch holprig begann, entwickelte sich zu einen rundum gelungenen Auftritt. Beim 1:0 in der 23. Minute vollendete Burkardt einen Traumpass von Anthony Caci, sein Abstauber zum 2:0 in Minute 69 entschied die Partie.