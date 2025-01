Spieler des Tages: Philipp Hofmann (VfL Bochum)

Philipp Hofmann musste nicht lange überlegen. „Nee“, sagte der Matchwinner des VfL Bochum nach seinem Traumtor im Kellerduell, so ein Treffer sei ihm noch nie gelungen - auch nicht in der Jugend oder im Training. „Nur mal ein Seitfallzieher, aber das ist schon länger her, da war ich noch jung“, fügte der 31-Jährige lachend an.