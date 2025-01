Streich, Ten Hag, Löw: Die BVB-Trainerkandidaten

Nach der Entlassung von Nuri Sahin (36) bei Borussia Dortmund werden rund um den Champions-League-Finalisten des Vorjahres zahlreiche Trainerkandidaten gehandelt. Noch ist offen, wer am Samstag gegen Werder Bremen auf der Bank sitzt - doch einige prominente Namen sind in der Verlosung:

Erik ten Hag (54): Der Niederländer musste Ende Oktober beim englischen Rekordmeister Manchester United gehen, sein Nachfolger Ruben Amorim konnte das Ruder bei den tief gefallenen Red Devils aber bisher auch nicht rumreißen. Ten Hag war zur Saison 2022/23 zu United gekommen, in seiner Amtszeit sicherte sich der Klub jeweils einmal den Ligapokal (2023) und den FA Cup (2024). Von 2013 bis 2015 betreute ten Hag die zweite Mannschaft von Bayern München, mit Ajax Amsterdam schaffte er es 2019 ins Halbfinale der Champions League.

Roger Schmidt (57): Der ehemalige Bundesliga-Trainer produzierte zuletzt vor allem finanzielle Schlagzeilen. Er kassierte nach seinem Rauswurf beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon eine Abfindung in Höhe von 8,7 Millionen Euro. Schmidt war im August nach einem schwachen Saisonstart entlassen worden. In seinem ersten Jahr (2022/2023) hatte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen eine herausragende Saison verantwortet: Benfica wurde zum 38. Mal Meister und erreichte das Viertelfinale der Champions League. In seiner Zeit bei Bayer war Schmidt auch für Skandale gut.