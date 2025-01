Blitz-Debüt für Augsburg-Neuzugang?

Beim Gastspiel in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin könnte Neuzugang Zesiger von Beginn an auflaufen.

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg will beim Gastspiel bei Union Berlin endlich eine Misere beenden. „Es geht jetzt darum, den ersten Auswärtssieg zu holen“, sagte Trainer Jess Thorup vor dem Duell am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Der Tabellen-13. FCA hat von seinen vergangenen acht Bundesligaspielen nur eines gewonnen und ist auswärts in dieser Saison ohne Sieg.