Toppmöller macht die Marmoush-Lücke noch zu schaffen

„Wir erwarten von dem einen oder anderen deutlich mehr“, sagte der 44-Jährige am Freitag vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag/15.30 Uhr).

Marmoush-Erbe steht noch nicht zur Verfügung

Nach der 0:2-Niederlage am Donnerstag bei der AS Rom in der Europa League, trotz derer sich die Eintracht direkt für das Achtelfinale qualifizierte, richtete Toppmöller den Fokus auf die Bundesliga: Gegen Wolfsburg wolle er „unbedingt die gute Ausgangslage, die wir uns in der Bundesliga erarbeitet haben, ausbauen.“ Die SGE liegt als Tabellendritter derzeit auf Champions-League-Kurs, der Vorsprung auf Platz fünf, der nur für die Europa League reichen würde, beträgt fünf Punkte.