Typischer Müller-Moment in Interview: "Vielleicht zahlt irgendein Idiotenverein noch 500.000 Euro!"

Die Stimmung beim FC Bayern war nach dem 5:0 gegen die TSG Hoffenheim bestens - auch bei Thomas Müller. Als Timo Gerach die Partie längst abgepfiffen hatte und Spieler wie Verantwortliche in den Katakomben den Medien für Interviews zur Verfügung standen, packte der 35-Jährige einmal mehr seinen unverwechselbaren Humor aus.

Was war passiert? Christoph Freund wurde gerade von der ARD zu den aktuellen Transfergerüchten und weiter laufenden Vertragsgesprächen befragt, als der Sportdirektor noch während der Frage lachend antwortete: “Thomas Müller?” Wohl wissend, dass sich das Urgestein des Rekordmeisters, der zuvor schon ein Sky-Interview mit Leroy Sané gecrasht hatte , direkt neben ihm aufhielt.

Es folgte, was folgen musste: Müller nutzte die Steilvorlage und schaltete sich sofort in das Interview ein. „Wenn du noch Geld machen willst, musst du dich beeilen. Vielleicht zahlt noch jemand 500.000 Euro, irgendein Idiotenverein“, sagte der 35-Jährige in Freunds Richtung - ebenfalls mit einem breiten Grinsen auf den Lippen.