Stuttgart atmet auf: Comeback von VfB-Stars rückt näher

Deniz Undav und Jamie Leweling stehen vor ihrem Comeback für den VfB Stuttgart . Die beiden seit Anfang November verletzten Nationalspieler nahmen am Donnerstag zum Jahresauftakt der Schwaben am Mannschaftstraining teil.

Die Stuttgarter starten am 12. Januar mit dem Spiel beim FC Augsburg in die Endphase der Hinrunde, für Undav wäre ein Einsatz im schwäbischen Derby der 50. in der Fußball-Bundesliga.

Undav hat sich beim Champions-League-Spiel am 6. November gegen Atalanta Bergamo (0:2) einen Faserriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Er fehlte danach in acht Pflichtspielen für den VfB sowie in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn.