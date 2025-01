Union legt Berufung gegen DFB-Urteil ein

Union Berlin gibt sich mit der Wertung des „Skandalspiels von Köpenick“ nicht zufrieden und wird das Urteil des DFB-Sportgerichts anfechten. Dies teilte der Klub am Donnerstagabend in einem äußerst forschen Statement mit. Zuvor hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden, dass das Spiel der Berliner gegen Bochum mit 2:0 für den VfL gewertet wird.

In diesem Duell war Bochums Torhüter Patrick Drewes von einem Feuerzeug getroffen worden, welches aus der Berliner Fankurve geflogen war. Der Torhüter konnte das Spiel nicht fortsetzen, es endet mit einem „Nichtangriffspakt“ und dem Ergebnis von 1:1. Gegen die Wertung legte der VfL Einspruch ein, die Berliner warfen Drewes und Co. vor, diesen Vorfall auszunutzen und so einen Sieg vor Gericht zu erstreiten.