Union mit Rückenwind zu Pauli: "Gezeigt, dass es noch geht"

Trainer Steffen Baumgart will den jüngsten Erfolg von Fußball-Bundesligist Union Berlin nicht überbewerten und warnt vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn FC St. Pauli . „Es war erst einmal wichtig für unser Gefühl, dass man Spiele gewinnen kann. Wir haben aus unserer Sicht gezeigt, dass es noch geht. Aber wir wissen auch, Anpfiff ist um 17.30 Uhr - und da geht es wieder bei Null los“, sagte der 53-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN und im Liveticker bei SPORT1 ).

St. Pauli sei mittlerweile „sehr gut in der Bundesliga angekommen“ und habe in Johannes Eggestein auch jemanden, „der weiß, wo die Kiste steht“, erklärte Baumgart: „Sie werden bis zum Ende um den Klassenerhalt mitspielen und sind dementsprechend eine klare Konkurrenz für uns.“ Mit einem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 hatte Union am vergangenen Sonntag seine Negativserie von zuvor zehn Liga-Spielen ohne Sieg beendet und liegt mit 20 Zählern auf Rang 13, dahinter folgt St. Pauli mit drei Punkten Rückstand.

Baumgart lässt sich nicht in die Karten schauen

Ob er die gleiche Anfangsformation am Wochenende in Hamburg auf das Feld schicken wird, will Baumgart sich offen halten: „Ich bin kein Verfechter davon, nur weil wir gewonnen haben, bleiben wir in der Aufstellung, sondern ich bin eher ein Verfechter davon, was brauchen wir für das Spiel?“ Der zuletzt angeschlagene Torhüter Frederik Rönnow wird laut Baumgart mit nach Hamburg reisen, ein Einsatz des Dänen ist aber fraglich.