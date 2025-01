Union-Torwart Rönnow vor Comeback

Torwart Frederik Rönnow steht vor seinem Comeback für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin. Wie Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag mitteilte, werde der Däne sehr wahrscheinlich am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig wieder im Tor stehen. Der 32-Jährige hatte sich Mitte Dezember eine Blessur am Ellenbogen zugezogen und war in der Folge fünf Spiele in Serie ausgefallen.