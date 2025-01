"Unter aller Sau": Heftige Schiedsrichter-Kritik nach Rot-Chaos

Schiedsrichter Martin Petersen zückt beim Sieg von Werder Bremen gegen Mainz 05 gleich dreimal die Ampelkarte. Siegtorschütze Leonardo Bittencourt übt scharfe Kritik an den Entscheidungen.

Schiedsrichter Martin Petersen zückt beim Sieg von Werder Bremen gegen Mainz 05 gleich dreimal die Ampelkarte. Siegtorschütze Leonardo Bittencourt übt scharfe Kritik an den Entscheidungen.

Nach den drei Roten Karten beim Spiel gegen Mainz 05 hat Werder Bremens Siegtorschütze Leonardo Bittencourt klare Worte zur Leistung des Schiedsrichtergespanns um Martin Petersen gefunden. Angesprochen auf die Entscheidungen des Unparteiischen kritisierte der 31-Jährige bei DAZN: „Da müssen sie die Schiedsrichter fragen, denn die haben heute eine ganz schöne Arroganz an den Tag gelegt. Hut ab. Das muss man erstmal so hinbekommen, ohne Not solche Rote Karten zu verteilen.“