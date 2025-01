"Versprechen für die Zukunft": Bayer verpflichtet Argentinien-Juwel

Der 18-Jährige Alejo Sarco muss sich in Leverkusen hinter Victor Boniface und Patrik Schick einreihen.

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Alejo Sarco verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield nach Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Sarco sieht in dem Wechsel in die Bundesliga einen „Schritt hin zu einem Top-Klub in Europa“. Er habe „davon geträumt“, sagte Sarco, der im Leverkusener Sturmzentrum mit Victor Boniface und Patrik Schick starke Konkurrenz hat.