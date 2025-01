Bundesliga: Gladbach vermeldet Neuzugang!

Borussia Mönchengladbach bastelt bereits am Kader für die kommende Saison. Ein indonesischer Nationalspieler soll in der Defensive für mehr Flexibilität sorgen.

„Kevin ist ein erfahrener, polyvalenter Defensivspieler, der auf allen Positionen in der Abwehr – zentral, links oder rechts – eingesetzt werden kann“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Damit macht er uns in der Defensive flexibler.“

Torgefährlicher Abwehrmann für Gladbach

In der laufenden Saison absolvierte der gebürtige Niederländer Diks, der Mitte November sein Debüt in der indonesischen Nationalmannschaft gefeiert hatte, bereits 32 Pflichtspiele für Kopenhagen und zeigte sich dabei für einen Verteidiger äußerst torgefährlich. Vier Mal traf er in der Liga und schon insgesamt fünf Mal in der Conference-League-Ligaphase und der vorangegangenen Qualifikation.