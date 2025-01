Vertragspoker in München: Eberl hofft auf Entscheidungen

Sportvorstand Max Eberl hofft auf baldige Abschlüsse in den wichtigen Vertragsgesprächen mit den Stars des FC Bayern. Man wolle "irgendwann Entscheidungen haben", sagte Eberl nach dem 6:0 im Test bei RB Salzburg - dies sei auch mit Blick auf den sportlichen Erfolg in Bundesliga und Champions League wichtig.

"Egal, ob man verlängern will oder nicht verlängern will: Wir haben alle das Interesse, dass wir diese Saison bestmöglich gestalten", sagte Eberl: "Das ist das Ziel, wir sind uns alle einig, dass da so etwas nicht behindern soll, dass kein ungutes Gefühl bestehen soll."

Eberl gibt sich dabei weiter ergebnisoffen. "Ich kann viel reden und viel sinnieren", sagte er, "am langen Ende müssen wir den Handschlag haben und sagen, man macht weiter. Oder man kriegt die Aussage: Sorry, aber ich will nicht. Dann ist es auch okay. Damit werden wir auch umgehen."