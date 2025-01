DFB-Stars treffen bei VfB-Auftakt: Rot für Ex-Bundesliga-Star

Der VfB Stuttgart ist mit einem Unentschieden ins neue Jahr gestartet. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß besiegte drei Tage nach dem Trainingsauftakt den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in einem Testspiel 2:2 (2:0) .

Ex-Bremer sieht Rot - und darf auf dem Feld bleiben

Der ebenfalls seit November fehlende Deniz Undav wurde geschont, er soll am Dienstag voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Stuttgarter starten am 12. Januar mit dem Spiel beim FC Augsburg in die Endphase der Hinrunde der Bundesliga.