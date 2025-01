Fix! Stuttgart verpflichtet Angreifer aus Hoffenheim

Bruun Larsen gehörte zum dänischen EM-Kader

Bruun Larsen hatte in seiner Heimat alle Nachwuchsteams von Lyngby BK durchlaufen. Im Alter von 16 Jahren wechselte er zu Borussia Dortmund, für den BVB kam er von 2015 bis 2020 auf insgesamt 41 Einsätze (drei Tore, fünf Vorlagen). Ab 2020 bestritt der Däne für Hoffenheim 76 Pflichtspiele (acht Tore, fünf Vorlegen).

Auch während seiner Zeit in Hoffenheim wurde Bruun Larsen ausgeliehen, in der Saison 2020/2021 zum belgischen RSC Anderlecht, in der Saison 2023/2024 für den damals von jetzigen Münchner Trainer Vincent Kompany betreuten englischen FC Burnley. Für die Nationalmannschaft spielte er bislang sieben Mal, bei der EM 2024 gehörte er zum Kader.