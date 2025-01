Vor BVB-Spiel: Entscheidung bei Marmoush gefallen

Bereits am vergangenen Samstag gegen St. Pauli und am Dienstag gegen den SC Freiburg wurde spekuliert, ob Marmoush noch im Trikot der SGE auflaufen würde. Beide Male stand der Ägypter in der Startelf - und glänzte. Gegen St. Pauli erzielte er den Siegtreffer und in seinem womöglich letzten Spiel im Eintracht-Dress am Dienstagabend war Marmoush an drei Treffern direkt beteiligt.