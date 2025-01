Wechsel steht bevor: Marmoush gegen BVB nicht im Kader

Der Transfer Marmoush zum englischen Meister bestimmt seit Tagen die Schlagzeilen am Main. Laut Berichten des Portals The Athletic haben beide Klubs bereits am Donnerstagabend eine mündliche Einigung über einen Wechsel erzielt. Auch Sky berichtete darüber und fügte an, die Skyblues wollten einen Einsatz Marmoushs gegen den BVB möglichst verhindern. Im Raum steht eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro.