"Weg unbeirrt weitergehen": TSG gelassen nach Kramaric-Kritik

Kramaric hatte nach der 0:5-Niederlage bei Bayern München am Mittwochabend am ESPN-Mikrofon heftige Worte gewählt und unter anderem von einer „einzigen Scheiß-Saison“ gesprochen. Er sei in seiner Aussage dabei noch zurückhaltend, fügte der 33-Jährige an, „denn wenn ich die Wahrheit über den Verein und die aktuelle Situation sagen würde, müsste ich wahrscheinlich die höchste Strafe in der Geschichte der Bundesliga zahlen“. Der Vereine zahle „so viel Geld für nichts“, polterte Kramaric und fügte hinzu: „Nichts funktioniert, seitdem sich im Verein etwas geändert hat.“