Wolfsburgs Zesiger per Leihe nach Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich fürm die restliche Saison mit dem Schweizer Nationalspieler Cédric Zesiger verstärkt. Wie beide Vereine am Dienstag bestätigten, kommt der 26 Jahre alte Verteidiger auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg, Augsburg sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Sommer.

Zesiger bei Wolfsburg nur noch zweite Wahl

Zesiger, der als Innen- und Linksverteidiger spielen kann, steht seit Sommer 2023 in Wolfsburg unter Vertrag. In dieser Saison stand er in acht Pflichtspielen auf dem Platz, verlor zuletzt aber seinen Stammplatz. Im Sommer war er Teil des Schweizer EM-Kaders, blieb jedoch ohne Einsatz.