Bundesliga: Zuschauer stirbt nach Notfall in Heidenheim

Am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli (0:2) ist am Samstag ein Zuschauer verstorben. Kurz vor dem Anstoß sei es auf der Südtribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen, teilte der Aufsteiger am Abend mit.