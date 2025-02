1. und 2. Bundesliga: Zuschauerrekord in der Hinrunde

In der laufenden Saison wurden bisher 10,38 Millionen Tickets in der 1. und 2- Bundesliga verkauft. Vor allem die 2. Bundesliga boomt.

Zuschauerrekord: In der Hinrunde der laufenden Saison haben so viele Fans wie nie zuvor die Spiele der 1. und 2. Fußball- Bundesliga im Stadion verfolgt.

10,38 Millionen Tickets setzten die 36 Proficlubs ab, das sind rund 100.000 mehr als in der Hinrunde der bisherigen Rekordsaison 2023/24. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mit.

Die beiden Ligen seien „Garanten für hochklassigen Fußball und ein großartiges Stadionerlebnis. Der erneute Zuschauerrekord unterstreicht die Bedeutung der Klubs in der Gesellschaft sowie die Treue der Fans, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit“, sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.

Gerade die 2. Bundesliga boomt

Während die absolute Zuschauerzahl in der Bundesliga von 5,99 Million (2023/24) auf 5,83 Millionen sank, boomt die 2. Liga: 4,55 Millionen Tickets wurden abgesetzt - der höchste Wert in der Geschichte des Unterhauses. Es habe Verschiebungen gegeben, „die vor allem aus Auf- und Abstiegen resultieren“, heißt es in der Mitteilung.