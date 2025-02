Absturz? Keine Panik auf St. Pauli

Nach drei Pleiten in Serie soll gegen Borussia Dortmund die Wende her. Die Kiezkicker müssen ihre offensiven Probleme beheben.

Drei Pleiten in Serie, drei Spiele ohne Tor - doch beim FC St. Pauli geht vor dem Beginn der heißen Phase in der Fußball-Bundesliga keine Angst vor einem Absturz um.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass die Jungs nervös sind. Wir haben noch ein kleines Polster, aber wollen auch nicht jedes Wochenende auf die Tabelle schauen“, sagte Trainer Alexander Blessin (51) vor dem Highlight-Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im LIVETICKER ): „Es gilt, unsere Hausaufgaben zu machen.“

Als Tabellen-15. haben die Kiezkicker sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Wenn wir unsere Spiele ziehen und die nötigen Punkte holen, dann ist es egal, was hinter uns passiert - und da müssen wir hinkommen“, sagte Blessin: „Und das geht natürlich am besten mit Siegen, mit Punkten. Da wollen wir jetzt sicherlich dann am Samstag wieder mit anfangen.“