Alonso reagiert auf Wirtz-Wirbel: "Für uns ist das kein Problem"

Der Wirbel um die Zukunft von Florian Wirtz hat beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen vor dem Titelkracher gegen Bayern München nicht für Unruhe gesorgt. „Wir bleiben fokussiert. Es ist nicht mehr als ein Gerücht im Fußball. Für uns ist das kein Problem. Ich habe schon gesagt, wie wichtig Flo für uns ist“, sagte Trainer Xabi Alonso vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) in der BayArena: „Er hat Spaß, er will hier bleiben, er will hier spielen. Er will erfolgreich sein.“