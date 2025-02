Mega-Deal! FC Bayern verlängert mit Musiala

Der FC Bayern verlängert langfristig mit Jamal Musiala. Der 21-Jährige unterschreibt vorzeitig in München bis 2030.

Der FC Bayern verlängert langfristig mit Jamal Musiala. Der 21-Jährige unterschreibt vorzeitig in München bis 2030.

Die Hängepartie um die Zukunft von Jamal Musiala ist beendet! Wie der deutsche Rekordmeister am Freitagmittag bekanntgab, verlängert der 21-Jährige vorzeitig bis zum Sommer 2030. Der 21-Jährige soll in die Gehaltskategorie von Topstar Harry Kane vorstoßen und künftig rund 25 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Hainer: „Wegen Jamal gehen die Menschen ins Stadion“

Auch Musiala selbst, dessen vorheriger Vertrag noch bis 2026 lief, freut sich sehr über den Deal: „Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können.“

Musiala erklärte, weiter, dass sie sich sehr wohl fühle: „In der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt.“

FC Bayern: Musiala als nächster Dominostein

Die Bayern sind auf jeden Fall stolz, Musiala in München halten zu können - und das pünktlich vor dem Topspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen. „Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus. Er prägt die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Man habe „einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugen können. Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist.“

Der Offensivspieler wechselte im Sommer 2019 von den Junioren des FC Chelsea zum FC Bayern und schaffte in der Folge den Sprung zu den Profis. Musiala entwickelte sich zu einem der Gesichter des Klubs, in der laufenden Saison steuerte er in 30 Pflichtspielen 15 Tore und acht Assists bei.